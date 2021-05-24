В детских лагерях Ставрополя запретят посещение родителей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Сейчас в Ставрополе и в крае идет подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года. В этом году отдых во всех летних лагерях будет организован с учетом требований санитарных правил в условиях пандемии. Это касается и центра «Лесная поляна».

Численность детей в отрядах составит 50% от проектной вместимости. Персонал каждую неделю будут тестировать на Covid-19. Что касается работников, то они не будут жить на территории лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Каждая смена традиционно рассчитана на 21 день.

Все три смены имеют направленность: первая гражданско-патриотической направленности, вторая – спортивно-оздоровительная, третья под названием «Страна добрых сердец» – социально-педагогическая.

Для безопасности родительские дни в летнем учреждении отменят, поэтому родители с детьми смогут только созваниваться. Это актуально также и в связи с проверками учреждений образования после трагедии в Казани.

Напомним, по поручению губернатора края, кроме школ, детсадов и учреждений дополнительного образования, безопасность проверят и в местах детского летнего отдыха.

Что касается досуга, в этом году общение детей между отрядами в лагере существенно ограничат. Питаться и посещать кружки и секции ребята будут в разное время.

Все мероприятия в лагере преимущественно проведут на открытом воздухе.