В Ставрополе персонал детских лагерей еженедельно будут тестировать на Covid-19

В Ставрополе персонал детских лагерей каждую неделю будут тестировать на Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Кстати, работники детских лагерей не будут жить на его территории.

Напомним, что для безопасности родительские дни в летнем учреждении отменят, поэтому родители с детьми смогут только созваниваться.

Это актуально также и в связи с проверками учреждений образования после трагедии в Казани. Напомним, по поручению губернатора края, кроме школ, детсадов и учреждений дополнительного образования, безопасность проверят и в местах детского летнего отдыха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 1 июня на Ставрополье стартует купальный сезон. Так, на Комсомольском пруду будут дежурить около 10 городских спасателей. Такие тренировки будут проводиться каждый месяц для отработки необходимых навыков.