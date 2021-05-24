Губернатор Ставрополья 27 мая выступит с ежегодным посланием

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 27 мая 2021 года выступит с ежегодным посланием о социально-экономическом и общественно-политическом положении в регионе на заседании Думы Ставропольского края.

Послание будет посвящено основным итогам деятельности краевого правительства за 2020 год и ключевым целям и задачам для органов власти в социально-экономической и общественно-политической сферах.

Аудиторию послания составят краевые парламентарии, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, члены правительства края, руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных объединений, предпринимательского сообщества, средств массовой информации.

Прямая трансляция церемонии оглашения послания будет вестись на краевом телеканале «Свое ТВ». Начало мероприятия – в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.