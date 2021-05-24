В Нальчике прошла конференция «Адыги (черкесы): прошлое, настоящее, будущее»

Конференция прошла на площадке КБГУ.

В преддверии Дня памяти жертв Кавказской войны, который отмечается 21 мая, Международная Черкесская Ассоциация провела на площадке Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Международную научно-практическую конференцию «Адыги (черкесы): прошлое, настоящее, будущее», в которой приняли участие более 90 ученых, дипломатов, аспирантов, представителей органов власти, общественных организаций из регионов Российской Федерации и стран компактного проживания адыгов (черкесов) - Турции, Сирии, Иордании.

Форум был организован в рамках комплексного плана мероприятий, посвященных 157-летию со дня окончания Кавказской войны и с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

В форуме приняли участие более 90 человек.

С приветственными словами к участникам конференции обратились начальник управления по внутренней политике администрации главы КБР Артем Кажаев, врио ректора КБГУ им. Х. М. Бербекова Юрий Альтудов, директор Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований Рамазан Тхагапсов.

Как сообщила директор центрального офиса МЧА в Нальчике Лера Нанова, обширная программа пленарного заседания включала более двадцати докладов ученых, а также студентов КБГУ. В число выступивших с сообщениями представителей общественных организаций вошли: Шекерджи Йылдыз - председатель КАФФЕД (Турция); Тлемешок Рамазан Мугдинович - вице-президент МЧА, председатель общественного движения «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент» Республики Адыгея; Сонмез Зати - председатель Европейской федерации кавказских обществ; Напсо Закария - председатель Адыгэ Хасэ Кфар-Камы; Хатам Недждет - член ревизионной комиссии МЧА.

Хаути Сохроков.

- Трагедия вековой войны не забывается, но адыгский народ нашел в себе силы сохраниться физически, сохранить свою самоидентификацию, язык, традиции, свод неписаных норм этикета под названием «Адыгэхабзэ». В истории многих народов есть трагические периоды. Из этих событий надо извлечь уроки, чтобы беды и страдания, выпавшие в разные века на долю жителей России, не повторились больше никогда, - констатировал доктор экономических наук, профессор Хаути Сохроков - президент Международной черкесской ассоциации, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член попечительского совета КБГУ, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора».