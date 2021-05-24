В Ставрополе нашли хулигана, который облил девушку клеем в ТЦ

Инцидент произошел 18 мая 2021 года в торговом центре Ставрополя. В тот день двое парней облили девушку клеем. Этот случай попал на видео и вызвал большой резонанс в обществе.

Клей испортил волосы девушке, а также повредил ее вещи на общую сумму 7 тысяч рублей. В итоге правоохранителям удалось поймать главного хулигана. Им оказался 21-летний житель соседнего региона.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

Сообщается, что во время допроса подозреваемый признался в содеянном и извинился перед девушкой.