Вакцинацию от COVID-19 планируют включить в национальный календарь прививок

Массовую вакцинацию от коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. С такой инициативой выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что в России продолжается бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. В Ставропольском крае всего привились от COVID-19 около 245 тыс. человек.

За последние сутки вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 691 человек. Общее число ставропольцев, привитых первым компонентом, достигло 244 052. Второй компонент получили 190 394 человека.

В возрасте старше 60 лет от коронавируса привились 110 184 человек.

Запись на иммунизацию доступна на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru, на едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».

Массовая вакцинация будет продолжена до формирования коллективного иммунитета.

Национальный календарь прививок - это утверждаемый МинздравомРФ документ, который определяет типы и сроки бесплатной массовой вакцинации в нашей стране. Календарь позволяет специалистам наиболее рационально применять вакцины, а производителям – прогнозировать потребности в вакцинах, определять сроки и объемы их выпуска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на сегодняшний день выздоровевших уже около 51,5 тысячи человек. В том числе - 32 сняты с меднаблюдения вчера.

Однако новые случаи заболевания тоже регистрируются. Для их выявления проводится тестирование на коронавирус. За сутки диагноз подтвердился у 44 человек.

Число зараженных достигло 54415. За вчерашний день от коронавируса скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.