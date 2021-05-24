На Ставрополье поймали банду, ограбившую торговые центры на 4 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

В Пятигорске расследуется уголовное дело по статьям: «Кража», «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В этих преступлениях подозреваются четверо жителей Кисловодска.

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

Злоумышленников совершали хищения имущества, как в составе банды, так и поодиночке. Они использовали специальные инструменты, чтобы вскрывать двери и окна торговых учреждений. А оттуда уже похищали различное имущество.

В итоге от их действий пострадали двое владельцев киосков в Пятигорске, один - в Ессентуках, а также хозяин отдела магазина, который находится в торговом центре города Инза Ульяновской области.

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

В общей сложности злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия, металлический сейф с деньгами, кофемашины, кофемолкии и другую бытовую и электронную технику.

Обща сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более четырех миллионов рублей.

Правоохранители задержали злоумышленников по местам их жительства в Кисловодске. Во время обысков полицейские изъяли похищенное имущество.

Также у одного из фигурантов из гаража оперативники изъяли три банки с веществом растительного происхождения, которое согласно экспертизе является марихуаной.

Трое злоумышленников находятся под домашним арестом, еще один находится под выпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.