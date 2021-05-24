«Уралсиб» улучшил условия по карте «Копилка» и накопительным счетам

Фото предоставлено пресс-службой "Уралсиба"

Банк «Уралсиб» совершенствуется для своих клиентов. Финансовая организация улучшила условия по карте «Копилка». Также доступнее стали условия по накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет».

- Ставки по продуктам были повышены до 4,8% на сумму остатка от 1 млн. рублей, в зависимости от вида счета, - сообщили «КП» -Кубань» в Банке «Уралсиб».

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам и карте «Копилка» можно получить в ближайших отделениях банка «Уралсиб». Также по данным продуктам можно проконсультироваться по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»