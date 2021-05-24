Жительница Ставрополя во время ссоры зарезала мужа

В Ставрополе 42-летняя женщина обвиняется в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 февраля, в краевом центре. Муж обвиняемой был пьян в этот день. Между супругами произошел конфликт.

Во время ссоры мужчина начал угрожать женщине применением насилия, после чего ударил ее и стал душить.

Жена побоялась, что все закончится тем, что супруг убьет ее. Испугавшись за свою жизнь, она схватила нож и ударила им в грудь мужчины.

В результате полученного ранения мужчина скончался на месте. Собранные доказательства направили в суд для дальнейшего рассмотрения.