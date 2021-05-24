В Ставрополе ввели в эксплуатацию новый детский сад на улице Пригородной

В Ставрополе ввели в эксплуатацию детский сад на улице Пригородной, 227. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Детсад рассчитан на 300 мест, 124 из них – ясельные. Отдельно имеется здание контрольно-пропускного пункта.

В здании есть большие физкультурный и музыкальный залы. Сад рассчитан на 13 групп воспитанников, для каждой из них предусмотрены отдельные секции с игровыми комнатами, буфетами и спальнями.

Напомним, в 2021 году в Ставрополе в рамках нацпроекта «Демография» распахнет свои двери еще один новый детский сад на улице Чапаева. Он рассчитан на 160 ребятишек, из которых 80 – ясельного возраста.