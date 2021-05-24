В Ставропольском крае выделено 4,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Депутаты обсудили меры поддержки нуждающихся семей с детьми

В Думе региона прошло заседание комитета по социальной политике и здравоохранению во главе с Валентиной Муравьевой, на котором депутаты обсудили меры поддержки нуждающихся семей с детьми в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», который действует в регионе с 2019 года, в рамках национального проекта «Демография».

По словам Елены Чижик – первого замминистра труда и соцзащиты населения края – в прошлом году объем финансирования и количество адресатов были увеличены за счет изменений в федеральной нормативно-правовой базе, что привело к перевыполнению плана по оказанию помощи нуждающимся семьям с детьми. Более 2 миллиардов рублей были выплачены семьям по случаю появления первого ребенка, а это примерно 20 тысяч семей, при плане в 4733 семьи. В 2020 году более 14 тысяч многодетных семей получили финансовую поддержку почти на 1,8 миллиарда рублей при размере пособия – 9843 рубля. Сейчас сумма выплаты составляет 10621 рубль.

В 2021 году из бюджетов разных уровней на поддержку ставропольских семей с детьми направят более 4,5 миллиарда рублей.

Подытожив, Валентина Муравьева отметила: «Выплаты помогают свободнее планировать бюджет, являясь необходимым источником дополнительных средств».