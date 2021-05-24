На Ставрополье град размером со сливу повредил 13 тысяч гектаров посевов

Град в Кисловодске Фото: Варвара АНТОНОВА

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края сообщило, что после града 22 мая пострадало около 13 тысяч гектаров сельхозкультур на полях. Главной жертвой стала озимая пшеница - 10 тысяч га побиты огромными градинами.

- Градобой прошел на территории восьми округов, из которых больше других пострадали Новоселицкий, Георгиевский и Андроповский, где и был эпицентр развития градовых облаков. В перечисленных округах град выбил посевы сельхозкультур на площади от двух до шести тысяч гектаров, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также град нанес ущерб сельхозтехнике, фермам и т.д. Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае выпали градины размером со сливу. В Георгиевском округе поступило больше всего жалоб на градобой - он повредил больше 300 домов.