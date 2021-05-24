Длина горных терренкуров Железноводска увеличится в пять раз

Мэр Железноводска Евгений Моисеев сообщил, что в 2022 году общая протяженность терренкуров увеличится минимум в пять раз. Сейчас общая длина дорог - 20 км, а к концу следующего года она перевалит за все 100 км.

Отметим, терренкур - прогулочная тропа в гористой и лесной местности, где воздух полон фитонцидами. Такие походы улучшают общее состояние человека, повышают иммунитет, укрепляют сердце и легкие.

- Вместе с бальнеотерапией, грязелечением, диетой и физиотерапией мы предлагаем лечение терренкурами, проходящими по нашему курортному лесу с высокоионизированным воздухом, - отметил Моисеев.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за четыре месяца курортные сборы Железноводска превысили 10 миллионов рублей. Всего Ставропольский край собрал с туристов больше 73 млн рублей.