Двое ставропольцев захотели пройти пешком путь от Сочи до Владивостока - 9 тыс. км

Двое ставропольцев начали свой путь от Сочи до Владивостока в 9 тысяч км. Фото: Инстаграм путешественников Фото: Инстаграм

Два жителя Ставропольского края Денис Шарапов и Евгений Куцелаба проложили маршрут от Сочи до Владивостока. Но путешествовать они решили на самом надежном средстве передвижения - собственных ногах. Им предстоит пройти 9,5 тысяч километров.

Путешественники завели инстаграм-аккаунт под собственную затею, чтобы делиться трудностями и новостями своего пути. Пользователи активно поддержали молодых людей. Неделю назад они уже прошли больше 150 километров.

Современных пилигримов поддержали в соцсетях. Фото: инстаграм путешественников Фото: Инстаграм

- Большое спасибо многим людям, за поддержку. В пути встречаются хорошие люди, которым это интересно, многие снимают на видео, делают фото. Посмотрим, что будет дальше. Владивосток, мы идем, - написали ставропольцы.