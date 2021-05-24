Ставропольский адвокат посчитал замещение труда мигрантов на заключенных недопустимым

Правозащитник из Ставрополя прокомментировал инициативу Федеральной службы исполнения наказаний заменить труд мигрантов на труд заключенных в качестве исправительных работ. По мнению адвоката, в этом вопросе есть двойное дно.

- Если привлечение заключенных будет добровольным, то я ничего в этом криминального не вижу - это будет еще одна область реализации права на труд. Если речь идет о принудительном использовании труда заключенных - это недопустимо, - цитирует правозащитника ИА "Победа26".

Также он отметил, что сейчас те, кто отбывают срок, могут добровольно отправиться на работу. Заработанные деньги они обычно копят для формирования хоть какого-то капитала ко времени их освобождения из тюрьмы.

Напомним, идею ФСИН уже поддержали в Министерстве юстиции страны и в Государственной Думе.