На противопожарные мероприятия в лесах Ставрополья направят 35 миллионов рублей

В случае возгораний на тушение будет задействовано свыше 1100 человек и 400 единиц спецтехники

Готовность к пожароопасному сезону обсудили на заседании комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Думы Ставропольского края, которое состоялось под председательством Виктора Надеина.

Согласно докладу министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрея Хлопянова, подготовка к пожароопасному сезону на сегодняшний день практически закончена. На предотвращение лесных пожаров работают 22 учреждения – 12 лесничеств и 10 лесхозов. В случае возгораний на их тушение будет задействовано свыше 1100 человек и 400 единиц спецтехники.

На противопожарные мероприятия в бюджете Ставрополья заложено 35 миллионов рублей. Сформированы подробные планы тушения пожаров. Заключены соглашения с Авиалесохраной, МЧС и соседними регионами. Диспетчерская служба в режиме реального времени отслеживает все термические точки. Кроме того, планируется приобретение 10 дополнительных единиц противопожарной техники.

- Необходимо, чтобы службы срабатывали на опережение. Уже сегодня складывается непростая ситуация. В восточной и центральной части края объявлена высокая пожароопасность – 4 класс, на территории Степновского и Курского округов – 5 класс опасности. Стоит активизировать информационную и разъяснительную работу с жителями края. Каждый должен понимать, что и от его отношения зависит пожарная безопасность наших лесов, – отметил Виктор Надеин.