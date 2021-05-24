В Дагестане бывший полковник получил 8 лет тюрьмы за взятку инспектору

Пресс-служба ГУ СК России по Республике Дагестан сообщила, что офицер запаса Росгвардии Сергей Иноземцев осужден на 8 лет колонии за попытку дать взятку государственному служащему. Он хотел незаконно отгрузить рыбный улов из моря.

- Приговором Махачкалинского гарнизонного военного суда Иноземцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, воинского звания "полковник в отставке", - сказано в сообщении ведомства.

По данным следователей, Иноземцев встретился с инспектором по контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов Пограничного управления ФСБ России по Дагестану, чтобы договориться о крупном улове. Офицер предложил 3 миллиона за то, чтобы проверяющий закрыл глаза на присвоение крупного улова рыбы.

Но инспектор отказался и доложил правозащитникам о нарушении. Тогда коррупционер решил пойти через посредника, роль которого выполнил его друг. Но и это не сработало - завели уголовное дело, начали расследование, затем передали документы в суд.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о коррупционере из Ставропольского края экс-депутате думы Владимире Дорошенко. Он подозревается в покушении на мошенничество в 1 миллион рублей.