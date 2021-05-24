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Общество24 мая 2021 21:56

Экоактивисты заявили в военную прокуратуру из-за мусора у стен воинской части в Ставрополе

Здесь и раньше образовывались стихийные свалки, о которых также писали волонтеры
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Общественники написали жалобу в военную прокуратуру на незаконный выброс мусора под стенами воинской части Ставрополя на проспекте Кулакова, 13 Ж.

По словам активистов, они обнаружили несколько мешков с бытовыми отходами. Раньше здесь тоже находили мусор, который приходилось убирать лесничеству, экоактивистам и военнослужащим. Чтобы пресечь поток грязи, решили действовать через прокуратуру.

Глава организации по охране природы предложил провести проверку, ведомство приняло заявление и согласилось с необходимостью остановить замусоривание территории.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что из Ставрополя вывезли больше 1,3 тысяч кубов мусора. Среди тех, кто убирал город, - госслужащие, политики, сотрудники предприятий, студенты, школьники и все неравнодушные горожане. Уборка началась ранним утром, было задействовано более 200 единиц техники. На полигон вывезено более 1,3 тысяч кубов мусора.

Экология