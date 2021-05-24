Экоактивисты заявили в военную прокуратуру из-за мусора у стен воинской части в Ставрополе

Общественники написали жалобу в военную прокуратуру на незаконный выброс мусора под стенами воинской части Ставрополя на проспекте Кулакова, 13 Ж.

По словам активистов, они обнаружили несколько мешков с бытовыми отходами. Раньше здесь тоже находили мусор, который приходилось убирать лесничеству, экоактивистам и военнослужащим. Чтобы пресечь поток грязи, решили действовать через прокуратуру.

Глава организации по охране природы предложил провести проверку, ведомство приняло заявление и согласилось с необходимостью остановить замусоривание территории.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что из Ставрополя вывезли больше 1,3 тысяч кубов мусора. Среди тех, кто убирал город, - госслужащие, политики, сотрудники предприятий, студенты, школьники и все неравнодушные горожане. Уборка началась ранним утром, было задействовано более 200 единиц техники. На полигон вывезено более 1,3 тысяч кубов мусора.