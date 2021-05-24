Имена девяти победителей Премии уличной культуры "КАРДО" объявили в Пятигорске

Организаторы конкурса уличной культуры "КАРДО" объявили 9 победителей и 13 лауреатов премии в Пятигорске 23 мая. В этот день состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля.

Конкурсанты боролись друг с другом в 13 направлениях, связанных с уличными культурой и искусством.

- Полгода представители уличной культуры боролись за звание лучших. 1,5 тыс. человек из 36 стран в заочном формате презентовали свои скиллы экспертам: заполнили заявки, выполнили творческие задания. В финал вышли представители России, Украины и Казахстана. В мае 2021 года в Ставропольском крае организаторы собрали 2,5 тыс. тыс. участников из 11 стран на финальных мероприятиях премии, - сказано в сообщении организаторов.

Все лауреаты получили в приз от 30 до 50 тысяч рублей на реализацию своего творческого потенциала.

Итак, лауреатами премии стали Егор Федосеев из Москвы в направлении брейкинг, Артем Агарков из Московской области - BMX, Анатолий Галушкин из Санкт-Петербурга - трикинг, Никита Синглибаев из Ставропольского края - воркаут, Петр Сапунов из Калининградской области - скут (Scoot), Андрей Федотенков из Приморского края - скейт, Александр Бойко из Приморского края - паркур, Денис Пичугов из Ростовской области - фриран, Сергей Смирнов из Перми - бизнес, Иван Бондарев из Ростовской области - медиа, Балжан Бекбаева из Казахстана - хип-хоп, Виктор Пак из Томской области - общество, Кирилл Сажин из Москвы - граффити.