Ставропольские школьники начали сдавать основные госэкзамены

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

24 и 25 мая выпускники 9-х классов школ Ставрополья сдают основной государственный экзамен по русскому языку. Всего государственную итоговую аттестацию по русскому языку пройдут 4291 девятиклассник.

24 мая, экзамен по русскому языку уже написали 2 684 выпускника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Сдавать математику школьники будут 27 и 28 мая.

Экзамен начинается в 10:00. Продолжительность ОГЭ по обязательным предметам, к которым относятся русский язык и математика, – 3 часа 55 минут. Сдают их дети не в своей «родной» школе, а в 25 экзаменационных пунктах.

Там все организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Перед началом испытания проводится температурный контроль. Персонал экзаменационных пунктов в медицинских масках и перчатках.

У школьников при себе паспорта и канцелярские принадлежности. В помощь им предоставляют орфографические словари, позволяющие установить нормативное написание слов, а также справочные материалы с основными формулами курса математики образовательной программы основного общего образования.

Напомним, и.о министра образования Ставрополья Евгений Козюра рассказал, что на сегодняшний день завершены все подготовительные мероприятия к итоговой государственной аттестации выпускников. В 2021 году в ней поучаствуют 11,7 тысячи выпускников одиннадцатых классов и 23,4 тысячи – девятых.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что, как и в 2020 году выпускники, не поступающие в высшие учебные заведения, будут сдавать только два обязательных экзамена: русский язык и математику. Этого достаточно для получения аттестата.