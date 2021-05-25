На Ставрополье выпускники 9-х классов получат аттестаты 19 июня

В этом году вместо экзаменов по предметам по выбору для 9-х классов проведены контрольные работы. Их дети писали с 18 по 21 мая

Выпускники 9-х классов получат аттестаты 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Однако по уважительной причине девятикласснику могут перенести сдачу экзаменов: на 8 и 30 июня – русский язык, на 16 июня и 2 июля – математику.

Кроме того, существует дополнительное расписание экзаменов ОГЭ на осень для тех, кто не участвовал в итоговых испытаниях по уважительной причине или подавал апелляцию. 3 сентября можно сдать русский язык, 6 сентября – математику.

И самые последние, итоговые, резервные дни: 13 сентября – русский язык, 15 сентября – математика. Таким образом, 15 сентября – это последний день, когда ОГЭ можно сдать, чтобы получить аттестат об окончании 9 класса.

Напомним, в этом году вместо экзаменов по предметам по выбору для 9-х классов проведены контрольные работы. Их дети писали с 18 по 21 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе и в крае идет подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года.

В этом году отдых во всех летних лагерях будет организован с учетом требований санитарных правил в условиях пандемии. Это касается и центра «Лесная поляна».

Численность детей в отрядах составит 50% от проектной вместимости. Персонал каждую неделю будут тестировать на Covid-19. Что касается работников, то они не будут жить на территории лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Каждая смена традиционно рассчитана на 21 день.