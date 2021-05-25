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Происшествия25 мая 2021 10:33

Появилось видео задержания боевика на Ставрополье, готовившего теракт на День Победы

Сторонник запрещенной в России организации ИГИЛ планировал взорвать бомбу на 9 мая в Норильске
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Появилось видео с задержанием сторонника запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

Операцию провели сотрудники УФСБ на территории Ставропольского края. При этом теракт боевик планировал устроить в Красноярском крае, в городе Норильск. В его телефоне обнаружена переписка, свидетельствующая о склонении еще ряда лиц к совершению взрыва в парадной колоне, а также инструкция по изготовлению бомбы. В подвале дома в Норильске, в тайнике террориста, силовики нашли поражающие элементы и взрывчатку. Расследуется уголовное дело по статье 205.1 УК РФ.

ЧП