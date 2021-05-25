Ставрополец убил незнакомца за оскорбление его сына

Против 41-летнего жителя станицы Боргустанской Предгорного района возбудили уголовное дело.

Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 2 мая.

Между подозреваемым и ранее ему не знакомым мужчиной произошел конфликт из-за высказанных оскорблений в адрес сына подозреваемого. Во время ссоры мужчина схватил кусок бетонного блока и несколько раз ударил им потерпевшего по голове.

От полученных травм 63-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.