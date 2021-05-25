В Предгорном округе затопило десять придворовых участков

Обильные осадки с полей добрались 24 мая до станицы Бекешевской Ставрополья. На данный момент подтопление прекратилось. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, с 09:00 на десяти затопленных участках проводится расчистка дворов и улицы от нанесенного мусора, а также подсыпка улицы гравием. На месте работает шесть единиц спецтехники.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 мая стал испытанием для многих жителей Георгиевского округа. Там, в субботу всерьез разгулялась стихия: ураганный ветер, сильный дождь, крупный град. Жители округа стали делиться в сети снимками и видео поваленных деревьев, разбитых крыш. В основном пострадали частные дома, стихия повредила и посевы.