В Осетии матери грозит до двух лет тюрьмы за смерть 6-месячной дочери

Фото матери: ГУ МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии прокуратура Моздокского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против матери из Моздока, случайно утопившей дочь. Она обвиняется в по статье 109 УК РФ.

По версии следствия, 21 марта 2021 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принимала ванну со своей 6- месячной дочерью и уснула. Ребенок соскользнул в воду и утонул. Разбудил обвиняемую супруг, вернувшийся домой. Вытащив жену из воды он увидел, что с ней в воде лежала дочь — уже мертвая.

За причинение смерти по неосторожности матери грозит наказание до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, комментируют в пресс-службе республиканской прокуратуры, направлено в Моздокский районный суд Северной Осетии.