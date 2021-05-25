В Ставропольском крае проверят сообщения о нарушениях содержания в СИЗО

УФСИН по Ставропольскому краю организовал служебную проверку после материалов о нарушениях в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В связи с появлением в сети Интернет информации о якобы имевшихся фактах нарушения законности в учреждениях УИС Ставропольского края, начальником УФСИН генерал-майором внутренней службы Анзором Ирисхановым назначена служебная проверка, - сказано в сообщении.

Результаты проверки будут обнародованы. Кроме того, УФСИН по Ставропольскому краю просит журналистов воздержаться от публикации неподтвержденной информации, порочащей честь и достоинство сотрудников ведомства.