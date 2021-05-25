Житель Ставрополя использовал фальшивый диплом в военкомате

В Промышленный районный суд Ставрополя передали уголовное дело против 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в использовании подложного диплома, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В ноябре 2019 года парень решил пойти в армию по контракту, избежав срочной службы. Для чего он предоставил в военкомат копию диплома о среднем профессиональном образовании, полученном в Техническом колледже имени Ашуралиева. Позже выяснилось, что документ липовый - он купил его за 150 тысяч рублей у женщины, которая представлялась сотрудницей колледжа. Против молодого человека завели уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

- Вину в содеянном обвиняемый признал полностью, раскаялся. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.