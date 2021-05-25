На Ставрополье в ДТП с маршруткой пострадал пассажир

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 25 мая, около 09:39, на автодороге «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды».

Там водитель грузовика Рено Магнум вблизи поселка Заря, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся со встречной пассажирской ГАЗелью», которая по инерции съехала в кювет.

В результате ДТА один пассажир маршрутки, житель Георгиевска, доставлен в больницу. Другие участники аварии не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. ГАЗель двигалась по маршруту «Нефтекумск – Георгиевск». На момент происшествия в салоне находились 4 пассажира.

На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия и степень ответственности участников устанавливаются.