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Происшествия25 мая 2021 13:44

В Ставрополе 30-летняя девушка перевела лжеполицейскому более 1 млн рублей

Сейчас полицейские ищут злоумышленника
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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30-летней жительнице Ставрополя позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Он сообщил об утечке информации по счетам ставропольчанки и убедил девушку перечислить 1 миллион 200 тысяч рублей на безопасные ресурсы. Доверчивая жительница краевого центра выполнила все указания.

Потом поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Сейчас полицейские ищут злоумышленника.

ЧП