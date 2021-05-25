В Ставрополе 30-летняя девушка перевела лжеполицейскому более 1 млн рублей

30-летней жительнице Ставрополя позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Он сообщил об утечке информации по счетам ставропольчанки и убедил девушку перечислить 1 миллион 200 тысяч рублей на безопасные ресурсы. Доверчивая жительница краевого центра выполнила все указания.

Потом поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Сейчас полицейские ищут злоумышленника.