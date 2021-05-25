Мэр Ставрополя Ульянченко отчитался о доходах за 2020 год

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко на днях отчитался о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год.

Так, градоначальник в 2020 году заработал 3,5 млн рублей. По официальным данным, у Ульянченко в индивидуальной собственности по-прежнему имеется 2 земельных участка (611 и 1130 кв. м), жилой дом (67,6 кв. м) и жилое строение (109,9 кв. м). Помимо этого, у него значится машина Honda Accord.

Жена Ивана Ульянченко по итогам 2020 года задекларировала 1,3 млн рублей. В 2019 году было 3,5 млн рублей). У нее в пользовании числятся земельный участок (611 кв. м) и жилой дом (109,9 кв. м).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Кисловодска по итогам 2020 года заработал меньше своих подчиненных. Такой вывод можно сделать, если сравнить данные о доходах и имуществе городских чиновников, опубликованные на официальном портале.

Тем временем глава Железноводска Евгений Моисеев на своей странице в Инстаграм прокомментировал опубликованную одним из местных СМИ новость, где говорится, что он владеет автомобилем Range Rover Vogue.