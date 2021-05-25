В Ставрополе прошел патриотический онлайн-квест

Фото: МТС.

В онлайн-квесте, который прошел в кинотеатре «Салют», приняли участие несколько десятков ставропольских детей и подростков из многодетных семей. Ребята познакомились с малоизвестными и захватывающими историями военных лет.

Во время онлайн-викторины от МТС ставропольские школьники узнали, например, кто создал известные на весь мир плакаты, как звали женщину, первой получившую звание Героя Советского Союза, кого Гитлер называл своим главным врагом и почему немецкие захватчики считали Сталинград очень большим городом.

Кстати, одновременно со ставропольцами в историческую игру включились школьники из других городов России: Южно-Сахалинска, Смоленска, Ульяновска, Вологды, Благовещенска, Пензы, Ростова-на-Дону. Всего - более 3500 человек.

Фото: МТС.

Главным подарком для всех участников мероприятия стал показ фильма «Солдатик», основанного на реальной истории из жизни маленького солдата - Сережи Алешкова, который в шесть лет получил медаль «За боевые заслуги».

- МТС с большой радостью и ответственностью берется за подобные проекты, в которых связаны судьбы и истории разных поколений людей большой России. Для нас очень важно показать, что интернет и смартфон сегодня - это возможность глубже погрузиться в историю, выйти за рамки школьных учебников и программы, - рассказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.