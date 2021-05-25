Житель Ставрополья ответит за мошенничество на сумму более 11 млн рублей

Против уроженца Нефтекумска Кельдимурата Джумашева 1983 года рождения возбудили уголовное дело.

Он обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выяснилось, что Джумашев действовал вместе с другими участниками банды.

С июля 2012 по июль 2013 года под видом заключения с агропромышленной лизинговой компанией АО «Росагролизинг» договоров финансовой аренды (лизинга) на поставку сельскохозяйственного оборудования они похитили более 11 млн рублей.

Судебные приставы наложили арест на имущество обвиняемых. Стоимость арестованного имущества сопоставима с суммой причиненного в результате совершенных преступлений ущерба.

Собранные доказательства направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 23-летнего жителя Ставрополя обвиняют в использовании подложного диплома. Парень признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.