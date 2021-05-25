«Россети Северный Кавказ» в 2,5 раза увеличат мощность уникального для России производителя ягод

Фото: Россети.

Это первый в России высокоинновационный тепличный комбинат по круглогодичному выращиванию экологически чистой клубники в промышленных масштабах. Крупнейшее производство находится вблизи города-курорта Кисловодска и получает энергоснабжение от подстанции 110 кВ «Зеленогорская».

В связи с ростом производства, а также реализацией нового проекта «Мультиягодный агропарк», который послужит новой точкой образовательного туризма, у тепличного комплекса возникла потребность в дополнительной мощности в объеме 1,85 МВт.

Для выдачи предприятию необходимой мощности проектом технологического присоединения определен комплекс технических мероприятий, в том числе по оснащению объектов электросетевого хозяйства заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения.

Ранее, в 2019 году, для ввода в работу крупнейшего современного тепличного комплекса энергетики филиала «Ставропольэнерго» обеспечили предприятию мощность в объеме 1,25 МВт.

- Для этого специалисты построили две воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью порядка 2,5 километра, - пояснил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Схема присоединения к электрическим сетям компании обеспечит электроснабжение аграрного предприятия в двух точках присоединения. В итоге максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 3,1 МВт по второй категории надежности.