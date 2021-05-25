Ставропольчанка ответит за сбыт препаратов, запрещенных к безрецептурному обороту

Жительница Ставрополья подозревается в сбыте лекарственных препаратов, запрещенных к безрецептурному обороту, жителям края и соседних регионов.

Злоумышленницу задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка.

Во время обысков по месту жительства женщины оперативники обнаружили более 13,6 тысяч таблеток, содержащих в своем составе трамадол, общей массой порядка шести килограммов.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.