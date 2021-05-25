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Происшествия25 мая 2021 16:44

Ставропольчанка ответит за сбыт препаратов, запрещенных к безрецептурному обороту

Сейчас подозреваемая находится под стражей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Жительница Ставрополья подозревается в сбыте лекарственных препаратов, запрещенных к безрецептурному обороту, жителям края и соседних регионов.

Злоумышленницу задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка.

Во время обысков по месту жительства женщины оперативники обнаружили более 13,6 тысяч таблеток, содержащих в своем составе трамадол, общей массой порядка шести килограммов.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ЧП