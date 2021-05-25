В Думе Ставрополья подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов в сфере экологии и развития сельского хозяйства

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

Депутаты краевой Думы под председательством Виктора Надеина провели заседание профильного комитета, посвященное промежуточным итогам национальных и региональных экологических проектов Ставрополья.

Основную информацию предоставил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.

В рамках национального проекта «Экология» реализуются две программы:

«Сохранение лесов Ставропольского края» - направлена на создание, обновление и сохранение лесного фонда, приобретение противопожарного оборудования. На реализацию проекта из федерального бюджета запланировано выделить 51 млн. рублей. На текущий момент уже приобретено 16 единиц оборудования и 8 единиц лесопожарной техники, сформирован фонд в 120 кг семян и создано 54,62 гектаров лесных культур;

«Чистая страна» – проект, направленный на ликвидацию свалок. В текущем году запланировано убрать две свалки в городах Нефтекумск и Лермонтов, на 2022 год в планах очистить подобные объекты в Пятигорске и Железноводске.

С докладом также выступил первый заместитель сельского хозяйства края Сергей Измалков. Он рассказал парламентариям о ходе реализации проектов «Экспорт продукции АПК (Ставропольский край)» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».На них в 2021 году выделено более 345 млн. рублей.

Депутаты отметили удовлетворительную работу профильных министерств по исполнению мероприятий нацпроектов.