В Нефтекумском округе 15-летний подросток сел за руль отцовской машины и сбил мужчину

Инцидент произошел 24 мая, около 21:99, в селе Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа. Там, подросток, воспользовался тем, что рядом не было родителей и сел за руль автомобиля. В итоге несовершеннолетний сбил пешехода.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2107 выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не сумел вовремя среагировать и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, - говорится в сообщении.

47-летний местный житель в ДТП получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу. Выяснилось, что за рулем машины был 15-летний школьник, который в силу возраста водительского удостоверения не получал, права управления не имел.

Автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке, согласно базам данных, номера были сданы на утилизацию.

На место происшествия вызвали родителей подростка, а также подключили сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Так как школьник достиг возраста уголовной ответственности, в случае установления тяжкого вреда здоровью, он понесет наказание за содеянное.

Госавтоинспекция Ставрополья в очередной раз обращается к родителям несовершеннолетних с требованием не оставлять в свободном доступе ключи и машины, не доверять управление автомобилем детям, а также контролировать местонахождение детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.