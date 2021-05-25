В Ставропольском крае нашли способ избавить регион от атак саранчи

Фото установки против саранчи. Фото: инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Фото: Инстаграм

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в Михайловске предприятия увеличивают тираж специальных установок против саранчи. С их помощью можно обезопасить небольшие сельхоз участки до 12 гектаров.

В Ставропольском крае с приходом лета начинаются атаки саранчи на посевы. Для безопасности больших полей используют ядохимикаты, но далеко не все территории можно и нужно обрабатывать. Для таких точечных мер придумали передвижную световую установку от насекомых.

Она представляет из себя клетку, внутри которой находится световой "стержень", на который летит саранча и погибает. Такие установки уже опробовали Астраханская область и Казахстан.

- Такие аппараты скоро можно будет увидеть не только на полях и в садах/огородах, но и в туристических комплексах, летних лагерях, - заявил Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другой напасти на Ставрополье: 25 мая по краю прошел торнадо. Жители села Татарка стали свидетелями редкого природного явления для нашего региона, запечатлеть атмосферный вихрь около 16:40.