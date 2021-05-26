В Ставрополе в новом сквере на Доваторцев прокладывают дорожки и устанавливают оборудование

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В районе дома № 66/1 по улице Доваторцев Ставрополя идут работы в новом сквере. Яркие качели для малышей, спортивные и детские игровые площадки с современным оборудованием, около 20 скамеек в окружении можжевельника и самшита. Таким его благоустроят в рамках поддержки проектов, основанных на местных инициативах.

В будущей зоне отдыха рабочие приступили к прокладке тротуаров, монтажу освещения. Также началась сборка и установка детского и спортивного оборудования. На площадке будут современные тренажеры и детский городок.

Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Зона отдыха будет находиться на «красной линии».

Улица Доваторцев относится к въездной группе в Ставрополь и зачастую именно она становится визитной карточкой для гостей, приезжающих в город. Он расположится в шаговой доступности от Московского педагогического государственного института, Ставропольского техникума сервиса, экономики и управления, рынка «Южный» и многоэтажных жилых домов.