На Ставрополье построят 29 лечебных учреждений

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития в крае первичного звена здравоохранения.

На Ставрополье в этом году запланировано начать строительство 29 лечебных учреждений и реконструкцию 2 объектов со сроками ввода в 2022 году.

В планах на 2021 год также капитальный ремонт 118 объектов. Эта работа уже завершена в 3 ставропольских селах – капитально отремонтированы фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Кировском Курского муниципального округа и врачебные амбулатории в поселках Заря и Новокумский Левокумского муниципального округа. В стадии приемки работ ещё 4 таких объекта. Работы в остальных учреждениях должны быть завершены до конца лета.

Кроме того, продолжается работа по обеспечению медицинских организаций края современным оборудованием и пополнению их автопарка. В том числе, уже поставлены рентгеновские аппараты для флюорографии, цифровой рентгенографии и маммографии. В больницы края также поступило 50 автомобилей.

Обсуждены также планы по развитию системы первичного здравоохранения в крае в 2022-2023 годах. Сейчас идет подготовка необходимой проектно-сметной документации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.