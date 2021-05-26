На трассе «Кавказ» в Дагестане погибли водитель и его годовалая дочь

Фото: пресс-служба республиканского управления МВД по Дагестану

Страшное ДТП произошло накануне днем на трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана. В происшествии погибли водитель и его годовалая дочь.

Еще 3 человека — жена и двое старших детей погибшего — мальчики 5 и 6 лет госпитализированы.

Известно, что погибшие и пострадавшие — жители города Дагестанские Огни. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

По данным ведомства, 33-летний водитель «Nissan» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого был 20-летний житель Карабудахкентского района.

Сейчас выясняются подробности трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Дагестане. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.