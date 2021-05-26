Жительница Кисловодска перевела мошеннику около 2,6 млн рублей

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители ищут злоумышленника Фото: Олег ЗОЛОТО

32-летней жительнице Кисловодска позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил девушке о мошеннических операциях по ее банковскому счету и убедил обналичить все имеющиеся деньги.

Позже, согласно инструкции звонившего, ставропольчанка перечислила около 2,6 миллионов более чем на 50 номеров телефонов.

А когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью к полицейским.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Полиция Ставрополья призывает жителей региона к бдительности при общении с незнакомцами. Помните, что не следует в телефонном разговоре или онлайн-переписке передавать свои персональные данные, реквизиты ваших банковских карт. Не переводите денежные средства на незнакомые счета, которые указывает собеседник.