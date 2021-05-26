Житель Ставрополья притворился инвалидом и получил 900 тысяч рублей пенсии

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество при получении выплат» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Туркменском районе в местный отдел МВД поступило заявление от представителя учреждения, осуществляющего соцвыплаты населению. Мужчина рассказал, что житель одного из сел несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности.

Позже выяснилось, что злоумышленник - 60-летний мужчина. Он предоставил справку, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у него заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности. Это подтвердила и проведенная медико-социальная экспертиза.

Так, за несколько лет мужчина незаконно получил почти 900 тысяч рублей.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество при получении выплат». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Расследование продолжается.