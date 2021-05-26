В Ставрополе осудят женщину за убийство сожителя в 2006 году

Инцидент произошел 1 октября 2006 года в Грачевском районе. В этот день местная жительница вместе со своими знакомыми пришла к своему сожителю для того чтобы собрать вещи и съехать от него.

У одного из знакомых женщины с собой было охотничье ружье, которое он оставил без присмотра в квартире потерпевшего.

Между сожителями произошел конфликт. Бывший сожитель не хотел по –хорошему расходиться с возлюбленной.

Разъяренный ставрополец стал душить женщину. На помощь пришел один из знакомых, завязалась драка.

Женщина в этот день была пьяна, она схватила ружье и выстрелила в грудь сожителю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Против жительницы Грачевского района возбудили дело по статье: «Убийство».

- На начальных этапах расследования уголовного дела под подозрением был владелец ружья, а обвиняемая всячески воспрепятствовала следствию путем дачи ложных показаний, а также убеждала свидетелей о своей невиновности, - говорится в сообщении.

В итоге вина женщины была доказана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.