На драйве: «Ростелеком» выступил цифровым партнером премии «Кардо-2021»

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» четвертый раз стал цифровым партнером международной премии уличной культуры и спорта «Кардо», которая проходила в Пятигорске. Национальный провайдер развернул оптическую инфраструктуру протяженностью 1,5 км и установил 23 точки доступа Wi-Fi с пропускной способностью сети до 1 Гб/с.

- В этом году фестиваль проводился в парке «Цветник». Для гостей и участников мероприятия это была замечательная возможность познакомиться с уникальной архитектурой и ландшафтом знаменитого курорта, а для нас - очередная нестандартная задача. Дело в том, что объекты, расположенные в центре города, являются памятниками истории и культуры. Любые работы на их территории, не связанные с сохранением или реставрацией, запрещены. Наши специалисты справились без разработки грунта и установки опор, построив сеть на существующих коммуникациях, зданиях и склонах, - отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром «Offbeats», Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке правительства Ставропольского края. В этом году очный финал стал рекордным по количеству участников и спикеров. Его посетили 2500 человек из 11 стран мира, в том числе 30 экспертов из сфер политики, бизнеса, общественной деятельности и искусства.

- Связь всегда была необходима, но в этом году она являлась стратегически важной составляющей фестиваля, так как наша премия получила статус международной. Мы довольны сотрудничеством с «Ростелекомом». Онлайн-трансляции прошли без сбоев. Четырнадцать часов эфира посмотрели более 60 тысяч человек. За время фестиваля наш пресс-центр выгрузил в сеть 50 гигабайт контента, а участники без проблем обменивались информацией и делились впечатлениями по сети, - рассказал Валентин Роботенко, директор всероссийской премии уличных культур и спорта «Кардо».

Результаты премии «Кардо» огласили на церемонии закрытия. В четвертом сезоне участники соревновались в направлениях «Стрит проекты», «Стрит танцы», «Стрит спорт» по 13 номинациям, в числе которых медиа, велоэкстрим, трикинг, брейкинг, стрит-арт, воркаут, паркур, фриран, граффити и другие. Победители в каждой номинации получили награды и фирменные подарки от «Ростелекома».

- Я честно не ожидал, что стану лучшим. Многие ребята выступали на крутом уровне. Организацией мероприятия доволен. Очень удобно, что на площадках был Wi-Fi, я переписывался с друзьями, загружал фото и видео быстро и без тормозов, - поделился впечатлениями Никита Санглибаев из Ставрополя, лучший воркаутер года всероссийской премии «Кардо-2021».

Напомним, первая конкурс-премия «Кардо» состоялась в 2018 году в Ставрополе. Сегодня «Кардо» - известный во всем мире проект, направленный на поддержку талантов и развитие уличной культуры. «Ростелеком» является бессменным цифровым партнером мероприятия с момента его образования.