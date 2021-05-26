В Ставрополе студент лишился БМВ из-за опасной перевозки пассажира

На днях в соцсети появилось видео, где зафиксировано, как водитель БМВ передвигался по улицам Ставрополя с агрессивной манерой вождения, а его пассажир в нарушение ПДД находился в положении стоя в открытом люке авто. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции провели проверку, установили личность нарушителя.

Им оказался 19-летний житель краевого центра. Водителя отстранили от управления, автомобиль эвакуировали и поместили на штрафную стоянку.

Теперь студент сможет вернуть машину в случае предоставления необходимой документации на право управления автомобилем.