Ставропольцы помогли задержать таксиста в неадекватном состоянии

В дежурную часть Госавтоинспекции Шпаковского округа обратились местные жители, которые сообщили, что к ним на вызов в Ставрополе приехал таксист в неадекватном состоянии.

В подтверждении информации жители округа предоставили видеозапись, где видно, что водитель легковушки в пути движения остановился на светофоре и уснул. Пассажиры поездку прекратили и сразу обратились к сотрудникам Госавтоинспекции.

Этот автомобиль остановили. Едва стоявший на ногах водитель оказался 25-летним местным жителем, который был лишен права управления. Ему предложили пройти процедуру освидетельствования, водитель отказался.

Против водителя составили административный материал по статье: «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, не имеющим права управления».

Молодого человека доставили в суд, где ему назначили 15 суток административного ареста. Легковушку поместили на штрафную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе студент лишился БМВ из-за опасной перевозки пассажира.