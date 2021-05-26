Ставропольцам разъяснили правила возврата туристического кешбэка за отдых в детских лагерях

В России стартовала программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря, принятая по поручению президента РФ Владимира Путина. Поездку в рамках программы можно совершить до 15 сентября включительно.

Список участников и предложений можно найти на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Там можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора, рассказали в региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов.

Семьи, купившие путевку в детский лагерь до запуска программы детского туристического кешбэка, также смогут получить компенсацию половины стоимости после 15 июня.

Начиная с этой даты, родители могут подать заявку на портале Госуслуг, предъявив документы об оплате.

По данным министерства образования Ставрополья, участниками программы в регионе должны стать 18 детских оздоровительных лагерей. Сейчас по поручению губернатора завершается работа по оформлению их регистрации для участия в программе.

Ребят начнут принимать уже с 1 июня с соблюдением мер профилактики COVID-19.

Напомним, что по условиям программы детского туристического кэшбэка, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в стационарные загородные детские лагеря, зарегистрированные в региональных реестрах организаций отдыха и оздоровления детей.

Вернуть можно до 20 тыс. рублей. Эти средства будут автоматически начисляться на карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности на сайте privetmir.ru в течение 5 рабочих дней. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.

Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

На решение этой задачи в стране направят 12 млрд рублей, из них уже выделено 5 млрд рублей.