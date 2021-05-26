«Россети Северный Кавказ» обнаружили масштабное хищение в Карачаево-Черкесии

Фото: Россети.

Кражу стальных уголковых металлоконструкций обнаружили специалисты филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» во время очередного осмотра энергообъектов. В общей сложности с шести опор ЛЭП злоумышленники срезали 45 стальных уголков массой почти 600 кг. Стоимость украденного оборудования превышает 2,2 млн рублей.

Данные крепежные элементы обеспечивают устойчивость тяжелых металлических конструкций ЛЭП, поэтому отсутствие необходимого количества уголков может привести к падению многотонных опор. Таким образом, незаконные действия «энерговандалов» поставили под угрозу надежность энергоснабжения около 4000 жителей 5 высокогорных населённых пунктов Учкуланского ущелья. Для этих поселений данная линия электропередачи является единственным источником энергоснабжения.

Энергокомпанией по выявленному факту направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы КЧР для принятия необходимых процессуальных мер. Согласно статьям Уголовного кодекса РФ, кражи элементов энергетического оборудования, их разрушение, повреждение или иное приведение в негодность объектов электроэнергетики караются лишением свободы на срок до 7 лет и штрафом до одного миллиона рублей.

При этом нарушителями закона в данном случае являются не только похитители элементов опоры линии электропередачи, но и приемщики такого металла. Для них статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Энергетики обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией по совершенному факту хищения или иным замеченным правонарушениям, сообщить в полицию, либо на «горячую линию» «Россети» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).