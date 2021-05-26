На Ставрополье сотрудники ДПС и их знакомый ответят за взяточничество

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух инспекторов ДПС ОР ДПС ГИБДД Буденновска ГУ МВД России по краю и их знакомого.

Они обвиняются в покушение на получение взятки с вымогательством, получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, покушении на посредничество во взяточничестве, посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в декабре 2019 года сотрудник ДПС и его знакомый, не будучи сотрудником правоохранительных органов, незаконно переодетый в форменное обмундирование сотрудника ДПС, остановили на одной из улиц Зеленокумска автомобиль.

Они сообщили водителю о своем предположении о том, что тот пьян. Правоохранитель с другом предложили мужчине проследовать в служебный автомобиль, где за не составление протокола об административном правонарушении потребовали передать им взятку в размере 50 тысяч рублей.

Однако, воплотить свой план сотруднику ДПС и его знакомому не удалось. Водитель сослался на отсутствие при себе такой суммы денег, предложил проследовать к его дому, откуда сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы.

Также в октябре 2019 года сотрудники ДПС и их знакомый остановили машину, после чего мужчина, переодетый в форменное обмундирование сотрудника ДПС, присел на переднее пассажирское сидение и потребовал от водителя проехать на соседнюю улицу.

При этом за их автомобилем проследовала машина ДПС. На соседней улице мужчина приказал женщине остановиться.

После чего к машине подошли двое полицейских, из следовавшей за ними легковушки и стали требовать от женщины передать им 200 тысяч рублей за не то, что якобы та была пьяна.

Водитель предложила передать им 155 тысяч рублей, сославшись на отсутствие возможности собрать требуемую сумму. На это предложение они согласились и один из них забрал у женщины 155 тысяч рублей.

Позже обвиняемый передал полученные им деньги инспекторам ДПС ОР ДПС ГИБДД Буденновска ГУ МВД Росси по краю, которые успели их уже потратить. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.