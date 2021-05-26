СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в пятиэтажке Дагестана

По факту гибели двух детей при пожаре в дагестанском городе Избербаш возбуждено уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в квартире находились без присмотра взрослых двое детей. Одному было три года, другому - 5 лет. Малыши скончались на месте происшествия в результате удушья от продуктов горения.

Еще двух малышей: 8-летнего и 9 -летнего удалось спасти из этой квартиры. Детей доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдение медиков.

Правоохранители устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей.